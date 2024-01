Na dworze zimno i ślisko, a Ty musisz coś załatwić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Zrób to bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem e – wizyty. Przez wideorozmowę można załatwić sprawy związane z prowadzeniem firmy, emeryturą, rentą, zasiłkami czy potwierdzeniem profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli chcesz umówić się na e-wizytę z pracownikiem ZUS wystarczy sprzęt wyposażony w kamerę i mikrofon oraz dostęp do internetu – mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem.

Z wirtualnej wizyty możesz skorzystać w dni robocze od 9.00-14.00. Aby zarezerwować spotkanie należy wejść na stronę zus.pl w zakładkę e-wizyta. Można to również zrobić przez aplikację m-Obywatel 2.0. E-wizytę wybieramy w placówce ZUS, która obsługuje sprawy z obszaru naszego miejsca zamieszkania lub zarejestrowania firmy. Jeśli dostępne terminy nam nie pasują, można umówić się na spotkanie z konsultantem z innego oddziału. Dzień przed spotkaniem, na wskazany podczas rejestracji numer telefonu, otrzymasz SMS z przypomnieniem, a godzinę przed, na podany adres e-mail, wiadomość z linkiem. Po kliknięciu w link nastąpi połączenie z pracownikiem ZUS.

Co ważne – jeśli chcesz otrzymać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, pamiętaj aby przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać pracownikowi do kamery podczas spotkania. W e-wizycie może uczestniczyć także opiekun faktyczny lub prawny. W takim przypadku należy zaznaczyć to podczas rezerwacji. Jeżeli masz zarejestrowane w ZUS pełnomocnictwo, możesz także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby. W sprawie zasiłków oraz emerytur i rent, można umawiać się na konsultacje w języku migowym.