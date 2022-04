Za nami cykl konsultacji w sprawie budowy obwodnicy zachodniej. Przypomnijmy, urzędnicy i projektanci spotkali się z mieszkańcami w celu omówienia proponowanych wariantów przebiegu.

Konsultacje odbyły się w Płotach i Przylepie. Był na nich obecny radny „Zielonej Razem” Andrzej Brachmański, które zapytaliśmy o to, jak mieszkańcy postrzegają temat obwodnicy w Przylepie.

Nic mnie w tych konsultacjach nie zaskoczyło. Jest grupa osób, którym to przeszkadza, bardzo wąska. W Przylepie było 150 osób, głos zabierało 4 osoby. To nowi mieszkańcy Przylepu, którzy się wybudowali na obrzeżach tej miejscowości. Ta obwodnica pogorszy pewnie w jakiś sposób jakość ich życia.

– Jedni są przeciw, ale drudzy za – dodaje Brachmański.

Starzy mieszkańcy Przylepu posłuchali i wyszli. Pogadałem z wieloletnim prezesem OSP w Przylepie i usłyszałem: My chcemy tej obwodnicy, Jeśli pójdzie za torami, to obojętnie, którędy ona pójdzie, bo to ważne, by wyprowadziła ruch tranzytowy.