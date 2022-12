Pod koniec listopada ukazała się debiutancka książka zielonogórzanki Magdaleny Mikołajczyk znanej w przestrzeni internetowej jako: matko jedyna. “Jestem dość”, to pozycja o każdym z nas, o tym że nie musimy pędzić na złamanie karku i każdy z nas ma prawo do popełnienia błędów w życiu. Bo jak mówi sama autorka każdy z nas jest dość.

Impulsem do stworzenia projektu były hashtagi jakie w ciągu ostatnich lat Magda zamieszczała na swoim Instagramie. Pierwszym był #jaramsienadobre, następnie #jestemdość i w tym kończącym się roku #bezpresji. Tytułowy jestem dość wynika z poczucia niskiego bycia wystarczającym, ale też usłyszenia że każdy z nas jest normalny. Autorka wyjaśnia jak żyć bez presji.

Myślę, że musimy dostrzegać to kim jesteśmy, co już zrobiliśmy i nie gonić za tym króliczkiem tylko zobaczyć, co ma się w rękach. Popatrzeć co jest wokół nas. Co nam służy, a co nie. Jeśli komuś służy presja, to jest to jego wybór ja chcę spokojnie oddychać i nie chcę za czymś gonić