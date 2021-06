Dziś przypada Światowy Dzień Krwiodawstwa. Ten drogocenny płyn wspomaga, a nieraz ratuje życie, na wielu oddziałach również zielonogórskiego szpitala.

Należy do nich Centralny Blok Operacyjny, gdzie szczególnie pacjenci urazowi, po wypadkach, kiedy występuje ryzyko krwawienia, muszą być zaopatrywani w krew. Na oddziale wykonuje się od 20 do nawet 30 dziennie. Szpital Uniwersytecki przetacza rocznie aż 9 tysięcy litrów krwi, którą placówka kupuje od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze za ok. 2 mln zł rocznie.