Nauczyciele klas 1-3, pracownicy szkół i nauczyciele szkół specjalnych przechodzą już testy przesiewowe na koronawirusa. Badania są bezpłatne i dobrowolne.

W naszym województwie chęć przebadania się zadeklarowała ponad połowa uprawnionych osób.

Chęć przejścia tego badania zadeklarowało 4739 osób. Są to nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy niepedagogiczni. To około 54% uprawnionych w naszym województwie.

Badaniami, przy współpracy z kuratorium, zajmuje się Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i powiatowi inspektorzy sanitarni. Akcję koordynują również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Kuratorium zebrało informacje o pracownikach szkół, którzy chcą przejść testy. Następnie przekazało je powiatowym inspektorom sanepidu.

Sporządzone zostały wykazy i te wykazy zostały przekazane do miejsc, w których odbywa się badanie. W naszym województwie mamy 31 punktów – z jednej strony są to punkty stacjonarne, w innych miejscach są to dotychczasowe punkty mobilne. Każdy dyrektor otrzymał informację, w którym miejscu, w jakich godzinach może odbyć się badanie i jacy nauczyciele oraz jacy pracownicy szkoły mogą przyjść w to miejsce.