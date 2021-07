Wakacyjne wyjazdy są dość problematyczne dla posiadaczy pupili, którymi trzeba się opiekować. Jak należy postąpić ze zwierzęciem planując wypoczynek z dala od domu?

W czasie wakacji można zauważyć znaczny wzrost liczby porzuconych zwierząt. Jak się zachować, aby nie skazać naszego pupila na pobyt w schronisku dla zwierząt? O szczegółach mówi Dawid Chabraszewski – zastępca kierownika schroniska dla zwierząt w Zielonej Górze.

Jak przygotować się do wyjazdu, jeżeli zdecydujemy się zabrać zwierzaka ze sobą?

Najważniejsze, żeby wziąć dla niego kojec, koc – coś co będzie mu przypominało zapach z domu, wtedy będzie spokojniejszy. Należy zabrać także miseczki, jedzenie i poidełko. Jeśli na wakacje jedziemy komunikacją miejską, to musimy sprawdzić przepisy związane z transportem zwierzęcia. Warto też zaczipować pupila, to znacznie ułatwi jego odnalezienie, jeśli się zgubi.