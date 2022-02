Już dziś koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra rozpoczynają rywalizację o Puchar Polski. Turniej odbędzie się w Lublinie.

Ćwierćfinałowym rywalem zielonogórzan będą gospodarze – Polski Cukier Pszczółka Start. Zastal jest faworytem, przewodzie w lidze, a lublinianie są na ostatnim miejscu. Mimo tego nikt w naszej ekipie nie lekceważy Pszczółki. Mówi jeden z naszych zawodników Krzysztof Sulima.

To nie będzie łatwy mecz, Lublin będzie grał u siebie, musimy skoncentrowani podejść do tego meczu. My nie mamy za dużo czasu na regenerację, trzeba być skupionym. Kto faworytem? Każdy może wygrać. Pierwsze mecze będą bardzo ważne.

Mówił jeden z naszych koszykarzy Krzysztof Sulima. Nasz zespól ma problemy zdrowotne. Uraz nadgarstka ma Nemanja Nenadić. Nie wystąpił on w poniedziałkowym meczu ligi VTB z Zenitem Sankt Petersburgiem. – A jest on dla Zastalu bardzo ważny – mówi właściciel klubu Janusz Jasiński.

Dbamy o drużynę, bo wiemy, że sezon jest długi i nie będziemy ryzykować. Myślę, że Nemanja zagra, on jest ważny dla drużyny. Zespól został zbudowany według pewnych filarów. Jednym z nich jest Nemanja, to jest pewna maszyna.

Urazu kostki nabawił się także Andy Mazurczak. Zawodnicy pojechali jednak do Lublina i powinni zagrać. Jasiński tymczasem dodaje, że Puchar Polski to jeden z tegorocznych priorytetów.

Na pewno to ważny dla nas cel. Określiliśmy go na początku sezonu. Wiadomo, że trzeba brać, co jest do wzięcia. Każdy mecz jest taki, jakbyśmy grali o życie. Pszczółka zawodzi w tym sezonie, ale będzie chciała coś udowodnić. Dziś każdy może wygrać z każdym, musimy zrobić wszystko, by skoncentrować się na pierwszy meczu.