Zainspirowani kartą praw podstawowych Unii Europejskiej tworzymy dla Was treści ważne społecznie. Chcemy podnosić świadomość w tym temacie i przedstawiać dobre praktyki, które są i świetnie działają w naszym regionie. Chcemy się zastanowić też nad tym co można zrobić jeszcze lepiej, by żyło się nam wszystkim dobrze.

Zaprasza Agata Karchut i Marcin Olechnowski z ZTE Civilitas.

W drugim odcinku naszymi gośćmi są:

• prof. UZ dr hab. Magdalena Steciąg- Dyrektorka Instytutu Filologii Polskiej, pełnomocniczka ds. równego traktowania na UZ.

• dr Joanna Dec-Pietrowska – pedagożka, edukatorka seksualna, doradczyni rodzinna, adiunkta w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

A w programie po ludzku:

Art. , , z karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Równość i niedyskryminacja.

