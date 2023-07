Zawód prawnika stanowi doskonałą podstawę do rozważenia założenia własnej firmy. Posiadając już solidne kwalifikacje w tej dziedzinie, łatwiej będzie osiągnąć sukces na rynku. Założenie firmy w Polsce nie jest trudne, a w tym artykule przedstawiamy konkretne wskazówki dla prawników, którzy chcą spróbować swoich sił w biznesie i prowadzić firmę samodzielnie. Jeśli marzysz o byciu własnym szefem i zarządzaniu własnym czasem, warto rozważyć założenie firmy o profilu prawniczym.

Wybór między kancelarią prawną a biurem porad prawnych – która opcja jest lepsza?

Prawnicy, którzy planują założyć własną działalność gospodarczą, mają dwie główne możliwości: założenie kancelarii prawnej lub biura porad prawnych. Obie formy różnią się od siebie, ale ostateczną decyzję podejmujesz Ty. Jeśli interesuje Cię praca jako adwokat i prowadzenie własnej kancelarii prawnej, musisz ukończyć studia prawnicze oraz zaliczyć odpowiednią aplikację adwokacką.

Jeżeli nie chcesz poddawać się długiemu procesowi edukacyjnemu i marzysz o założeniu firmy zaraz po studiach, biuro porad prawnych może być dobrym wyborem. Wśród osób zakładających takie biura znajdziesz zarówno świeżo upieczonych absolwentów prawa, którzy dopiero zaczynają swoją zawodową karierę, jak i bardziej doświadczonych prawników z doświadczeniem w innych firmach lub korporacjach. Biuro porad prawnych powinno mieć określoną specjalizację, na przykład w świadczeniu usług i reprezentowaniu przedsiębiorców przed sądami.

Jak zdobyć zawód prawnika? Pierwszy krok w stronę własnej firmy prawniczej

Jeśli marzy Ci się założenie własnej firmy, w której będziesz oferować klientom usługi prawne, warto rozważyć studia prawnicze. To kluczowy pierwszy krok w realizacji Twoich marzeń. Prawnikom przydaje się także znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, dlatego warto skupić się na nauce języków obcych już na studiach. Umiejętności miękkie, takie jak autoprezentacja i negocjacje, mogą być również przydatne, dlatego warto zapisać się na kursy i szkolenia z tych dziedzin.

Zakładanie firmy prawniczej: co i jak?

Polskie prawo określa, jaką formę powinna przyjąć firma prawnika. Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z 1982 r., możliwe są formy spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich oraz komandytowych lub komandytowo-akcyjnych. W trakcie edukacji i przygotowań do zawodu warto budować sieć kontaktów, aby móc później założyć spółkę. Proces rejestracji firmy prawniczej można przeprowadzić przy wsparciu specjalistów, np. na stronie: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy.

Księgowość dla prawników: kompleksowe wsparcie

Choć możesz mieć głęboką wiedzę na temat prawa karnego czy handlowego, nie oznacza to, że musisz dodatkowo zgłębiać księgowość przed rozpoczęciem własnej działalności. Lepiej skupić się na tym, co się dobrze zna i lubi, a obsługę księgową powierzyć specjalistom z biura rachunkowego, które specjalizuje się w obszarze księgowości dla prawników. Doświadczony księgowy będzie wiedział, jak zaksięgować Twoje faktury i sporządzić bilans. Ponadto, złoży za Ciebie deklaracje związane z podatkiem VAT, który dotyczy usług prawnych. Specjalista z biura rachunkowego doradzi również w sprawie wyboru formy opodatkowania dla Twojej działalności. Skorzystaj z usług księgowości dostosowanej do specyfiki pracy prawnika: https://www.ifirma.pl/ksiegowosc-dla-prawnikow

Biznes online w branży prawniczej – doskonała opcja

Jeśli chcesz na stałe zaistnieć na rynku usług prawnych i poważnie związać się z branżą, warto zainwestować w profesjonalną stronę internetową, która umożliwi łatwy kontakt z klientami. Czy biuro porad prawnych może działać online? Oczywiście! Możesz świadczyć usługi online, odpowiadając na pytania i udzielając porad za pośrednictwem e-maili lub wiadomości na swojej stronie internetowej. W dzisiejszych czasach Internetu możliwe są również telekonferencje z klientami i spotkania online.

Jeśli interesuje Cię taki model biznesowy, warto również przenieść całą księgowość do świata online. Dla przedsiębiorców z dobrą znajomością Internetu korzystanie z usług księgowego online może być bardzo korzystne. W ten sposób nie musisz tworzyć etatu w swojej firmie ani jeździć na drugi koniec miasta do biura rachunkowego. Sprawdź możliwości oferowane przez biura rachunkowe online: https://www.ifirma.pl/biuro-rachunkowe-online

Wykorzystaj narzędzia online do ułatwienia pracy prawnika

Odpowiednie oprogramowanie i narzędzia są niezwykle istotne w pracy prawniczej. Wiele zadań związanych z kancelarią lub biurem porad prawnych można zlecić innym pracownikom lub załatwić online. Dlatego posiadanie własnej działalności może być znacznie ułatwione dzięki narzędziom takim jak Firmbee. Dzięki nim możesz delegować zadania do swojego zespołu, monitorować ich postęp i efektywniej pracować zdalnie.

Jeśli chcesz ograniczyć koszty związane z wynajmowaniem biura dla wszystkich pracowników, warto rozważyć pracę zdalną i tym samym zaoszczędzić w budżecie firmy. Narzędzia Firmbee umożliwiają także łatwe znalezienie odpowiednich osób do współpracy w zespole, ponieważ oprogramowanie umożliwia śledzenie procesu rekrutacji od momentu opublikowania ogłoszenia do wyłonienia najlepszego kandydata.