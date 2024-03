Niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia rozgrywek PGE Ekstraligi. Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra w środowe popołudnie odbyli kolejny trening, ponownie w Rawiczu.

Na torze pojawił się miedzy innymi Jan Kvech. Czech ma za sobą treningi w Gorican oraz w swojej ojczyźnie i jak powiedział, czuje już adrenalinę związaną z rozpoczęciem sezonu żużlowego.

W Rawiczu treningowe kółka kręcił również nowy nabytek Falubazu – Krzysztof Sadurski.

Treningi w Rzeszowie i Rawiczu ma za sobą także Michał Curzytek, który w taki sposób ocenił swoje dotychczasowe przygotowania do sezonu.

Trening w Rzeszowie był po to, by sobie pojeździć. W Rawiczu już trochę więcej popróbowaliśmy. Jest dobrze, teraz trenujemy po to, by popróbować sobie procedurę startową, także na spokojnie.