Duży sukces Natalii Kochańskiej z Gwardii Zielona Góra. Przedstawicielka strzelectwa zdobyła srebrny medal podczas Igrzysk Europejskich rozgrywanych we Wrocławiu.

Kochańska drugie miejsce zajęła w karabinku trzy postawy. Jak powiedziała, już droga do finału była dla niej bardzo emocjonująca.

W finale zielonogórzanka przegrała z Norweżką Jenny Ostre Stene, ale i tak może mieć satysfakcję, gdyż srebro dało Kochańskiej kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w przyszłym roku!

To były wielkie emocje, były różne momenty. Do tego meczu o złoto weszłam bez problemu. W meczu finałowym już wiedziałam, że zdobyłam kwalifikacje na igrzyska do Paryża. Emocje były tak wysokie, próbowałam walczyć do końca, ale Norweżka była dużo bardziej doświadczona. I tak się cieszę, czuję się tak, jakbym wygrała.