Prezydent nie powiedział, że będziemy mieli 200 tysięcy, bo to jest mało możliwe, ale będziemy do tego dążyć, czyli hasłowo możemy to tak traktować: co zrobić, by było nas więcej. Uniwersytet Zielonogórski i miasto mają jedno zadanie: ściągnąć jak najwięcej ludzi, którzy chcieliby tutaj się osiedlić, związać na stałe poprzez wykształcenie, pracę czy zaplecze socjalne.