Trzeci sparing mają za sobą koszykarze Enei Zastalu BC. Zielonogórzanie przegrali w Ostrowie z miejscową Stalą 97:103.

Zastal źle wszedł w mecz, po pierwszej kwarcie Stal prowadziła różnicą 17 punktów. Później zielonogórzanie zagrali jednak lepiej, i w końcówce nawet doprowadzili do remisu. O przebiegu gry kontrolnej mówi trener Zastalu David Dedek.

Mimo porażki trener był zadowolony z gry swoich zawodników, choć zwracał uwagę, że jego zespól ma jeszcze sporo do poprawy szczególnie jeśli chodzi o grę w defensywie.

Bardzo cieszy zespołowość, gramy szybko i skutecznie w ataku. To, nad czym musimy popracować, to gra w obronie, aczkolwiek wiadomo, że to nowy zespół i potrzebujemy czasu, by ta obrona zaczęła funkcjonować lepiej.