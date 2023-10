O tym mówiliśmy jako pierwsi, dziś powracamy do tematu i przypominamy: kierowcy muszą się spodziewać utrudnień w okolicach budowanego kąpieliska w Ochli.

Informowaliśmy o problemach, które pojawiły się w trakcie realizacji tej inwestycji. Dotyczą one przepustowości zbiorników miedzy nowym kąpieliskiem a Dziką Ochlą. O szczegółach mówi wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki.

Niestety przepust, który jest pod drogą, jest niedrożny i musimy go przebudować. Jest on pęknięty. Chcemy go poszerzyć i dlatego będą utrudnienia w tym obszarze.

Kierowcy mogą się spodziewać utrudnień. Pojawi się nowa, tymczasowa droga i prawdopodobnie zachowany zostanie ruch dwukierunkowy. – Wszystko uzależnione jest od prac drogowych – dodał Lesicki.

Jeśli uda nam się zostawić ruch dwukierunkowy, to zostawimy, jeśli nie, to będzie on modelowany światłami. W tej chwili tak naprawdę chcemy to jak najszybciej zrealizować, by te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.