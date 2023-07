Na skrzyżowaniu ul. Dąbrówki/Łużyckiej/Długiej od najbliższego czwartku w związku z modernizacją sygnalizacji świetlnej w ramach zadania „Budowa systemu ITS wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury w Zielonej Górze”. na skrzyżowaniu zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna, a jezdnie zostaną zawężone do jednego pasa ruchu. Planowany okres realizacji prac ok. 5 dni.