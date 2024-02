Nowy Rok to nowe zadania związane z inwestycjami kulturalnymi w naszym mieście. Co dziać się będzie w Teatrze Lubuskim, Bibliotece Norwida i Filharmonii Zielonogórskiej? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Jeśli chodzi o Teatr Lubuski, jeszcze w tym roku placówkę czeka gruntowny remont. Chodzi o wymianę elewacji i prace przy scenie głównej. O szczegółach mówi wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki.

Elewacja i w środku wszystko. Musimy wymienić główną scenę i podejść bardziej nowocześnie, aby widz czuł się komfortowo. Przebudujemy wejście główne, garderobę, toalety.

Modernizację czeka również inny ośrodek kulturalny w Zielonej Górze. Mowa o Bibliotece Norwida. Co dokładnie będzie realizowane i to jeszcze w tym roku?

Termomodernizacja oraz odnawialne źródła energii – trzeba zastosować w bibliotece. Wierzę, że możemy razem osiągnąć wielki sukces.

Dodajmy,, że remont czeka także Filharmonię Zielonogórską. Jak już informowaliśmy, w placówce ma zostać wymieniona szklana obudowa umiejscowiona na zewnątrz budynku.

Przypomnijmy, że samorząd województwa lubuskiego w ciągu ostatnich sześciu lat na ośrodki kulturalne w naszym regionie przeznaczył kwotę około 120 milionów złotych.