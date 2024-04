W jaki sposób powinien być finansowany sport zawodowy w Zielonej Górze, a dokładnie dwie, flagowe dyscypliny w mieście, czyli żużel i koszykówka?

Ten temat przewijał się w kampanii prezydenckiej. Prezydent-elekt Marcin Pabierowski i środowisko Koalicji Obywatelskiej zapowiadali większą niż dotychczas przejrzystość i powrót do konkursów o miejską dotację na sport. Pytanie, które na razie pozostaje bez odpowiedzi brzmi: na jakich zasadach miasto powinno zaangażować się w sport.

Wciąż pod znakiem zapytania stoi wsparcie miasta w postaci wejścia do sportowych spółek na zasadach współwłaścicielstwa.

Czy miasto powinno być współwłaścicielem klubów? Wiele kontrowersji to budzi. Na pewno miasto powinno wspierać klub. To będziemy omawiali i dyskutowali nad tym. Zależy mi na tym, by kluby funkcjonowały w sposób bezpieczny.