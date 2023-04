Remont stadionu żużlowego przy ulicy Wrocławskiej to niekończąca się historia, do której wracamy nie po raz pierwszy.

Ostatnio w audycji “Prezydent na 96 FM” nasz słuchacz, pan Mariusz, pytał, dlaczego jedna z wizytówek naszego miasta jest tak…brzydka?

Czy ten stadion zostanie już takim najbrzydszym klepiskiem? Jest on wprost proporcjonalny do wyników osiąganych w ostatnich latach przez naszą drużynę. Wygląda to źle. Taka hybryda. W okolicach stadionu widzę kałuże, dziury, wygląda to bardzo nieprofesjonalnie i jest powodem do wstydu.