– Niestabilność ekonomiczna była najtrudniejszym wyzwaniem dla naszego regionu – mówił Sebastian Ciemnoczołowski, radny wojewódzki z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Gościa „Rozmowy na 96 FM” pytaliśmy o to, jaki był miniony rok w województwie lubuskim w kontekście niedawnej sesji absolutoryjnej w sejmiku województwa lubuskiego oraz jakie są cele na drugie półrocze obecnego. Za naszym regionem trudny okres i trudne wyzwania.

To polityka wewnętrzna, gospodarcza, wzrost cen energii, pandemia i wojna. To było trudne. jeśli planowaliśmy budżet, to zaburzało to wszystkie strategiczne inwestycje. Na szczęście udało się większość skończyć. nie dopłacając do większości.