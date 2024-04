W trybie nadzwyczajnym, jeszcze w „starym” składzie. Taki przebieg miała czwartkowa sesja Rady Miasta w Zielonej Górze. Radni przegłosowali kilka ważnych uchwał. Najważniejsza z nich to podwyżki płac dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych o kwotę ponad 20 milionów złotych.

Ponadto radni przesunęli środki finansowe w wysokości piętnastu milionów złotych na zakup nowych autobusów. Mówi prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze Robert Karwacki.

Przesunięcie środków związane jest z odbiorem obecnym pięciu autobusów marki Pilea. Będą one skierowane na mniej obciążone linie, m in. na “6”. Planujemy na tej linii wydłużyć trasę o ulicę Osiedlową i przejazd przez ulicę Chmielną.

Karwacki dodaje, że nowoczesna Pilea ma wiele korzyści z punktu widzenia samego zakładu, jak i pasażerów.

Będzie dostosowana do potrzeb mieszkańców. Dla nas to nowe rozwiązanie, bo w autobusie zamontowano niżej baterie, umocowane są w podłodze. Spodziewamy się lepszej eksploatacji pojazdów. Jest dziesięciometrowa, więc łatwiej będzie manewrować. Chcemy uruchomić komunikację do miejscowości Stożne i ten autobus spełniłby to zadanie.

Radni byli w sprawach finansów jednomyślni. Nie było za to jednomyślności w kwestii zgody na zwolnienie z pracy przewodniczącego Rady Miasta Piotra Barczaka. Przypomnijmy, do grudnia ub. roku był on komendantem OHP, zaś następnie został zatrudniony na innym stanowisku. Ośmiu radnych zagłosowało za zgodą na zwolnienie z pracy, siedmiu było przeciw.