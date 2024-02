Wybory samorządowe coraz bliżej, bo za półtora miesiąca. Politycy i kandydaci na samorządowców rejestrują w Krajowym Biurze Wyborczym swoje komitety.

Urzędujący prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zgłosił, oprócz swojego komitetu wyborczego, również drugi pod nazwą „Zielona Góra 2050”. Skąd taki pomysł na utworzenie dwóch list? Pytamy szefa klubu „Zielona Razem” w zielonogórskiej Radzie Miasta Filipa Grykę.

To jest wyjście na przeciwko pewnym oczekiwaniom. Wśród nas mamy radnych, którzy startowali i będą startowali z tego głównego komitetu. May część sympatyków, kolegów, którzy zostali wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej i też chcą mieć swoją szanse. Partie polityczne zarzucają nam, że rozgrywamy to w formie majstersztyku. Z drugiej ryzykujemy, bo jeden komitet może zabierać też głosy drugiemu. To jest też rywalizacja wewnętrzna.