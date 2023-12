– Nie żyję już przeszłością – mówił dziś dyrektor sportowy Enei Falubazu Zielona Góra Piotr Protasiewicz. Gość „Rozmowy na 96 FM” podsumował miniony sezon w wykonaniu żużlowców zielonogórskich, ale również wspominał o perspektywach na przyszły już w elicie.

– Łatwo nie będzie – mówił Protasiewicz.

Ja wiem jak będzie, zdaję sobie sprawę, że to co było fajne, to się już skończyło. Mam chwilę spokoju i świadomości dobrze wykonanej pracy. Jestem dobrej myśli, ale zdaję sobie sprawę, że zderzymy się z ekstraligową rzeczywistością.