Trzeciej porażki w bieżących rozgrywkach trzeciej ligi doznali piłkarze Lechii Zielona Góra. Podopieczni Andrzeja Sawickiego przegrali z liderem tabeli – Rekordem Bielsko-Biała 0:2.

Nie był to dobry mecz w wykonaniu zielonogórzan, którzy nie pokazali niczego szczególnego w pierwszej połowie. Goście przeważali, choć pod koniec pierwszej połowy to gospodarze mieli kilka sytuacji do zdobycia bramki. Do przerwy bez goli.

Po przerwie inicjatywę przejęli przyjezdni. W 56 minucie gola samobójczego zdobył Igor Kurowski i Rekord prowadził 1:0. Lechia próbowała atakować, ale raziła nieskutecznością. Z kolei goście już w doliczonym czasie gry podwyższyli na 2:0.

Lechia przegrała trzecie spotkanie i ma na koncie tylko jedno zwycięstwo. W najbliższa niedzielę lubuskie derby. Zielonogórzanie zagrają w Gubinie z Cariną.