Korki szczególnie w godzinach szczytu przy alei Konstytucji – to już dziś norma jeśli chodzi o miejską komunikację w naszym mieście. Zwracają na to uwagę zarówno piesi, jak i kierowcy. Czy coś się da z tym zrobić?

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zdaje sobie sprawę z faktu, że ten obszar miasta jest zakorkowany. Są pewne rozwiązania, które ułatwiłyby życie wszystkim.

To jest bardzo uczęszczany punkt. Aleja Konstytucji nam się mocno korkuje. Tu niestety mamy kilka problemów. Najlepszym rozwianiem byłoby przejście pod czy nadziemne. Część osób z Kauflanda idzie do Focusa. Tam jest rondo, ludzie idą pieszo. mają pierwszeństwo, Mamy to zdiagnozowane, będziemy szukać rozwiązań, jak sobie z tym poradzić.