– To skandal, nie żyjemy już w państwie demokratycznym – mówiła dziś Katarzyna Osos. Posłanka Platformy Obywatelskiej była gościem „Rozmowy na 96 FM”.

Panią poseł pytaliśmy między innymi o wczorajszą sytuację z Otwocka. Przypomnijmy, policja użyła siły wobec posłanki PO Kingi Gajewskiej, która przez megafon podczas wiecu premiera Mateusza Morawieckiego informowała o aferze wizowej. Dziś o tę sprawę pytaliśmy Katarzynę Osos.

Zobaczmy, w jakim kraju my żyjemy. Kiedy za mówienie prawdy policja wsadza posłankę do radiowozu. Chce się karać ludzi za to, że nie mówią przekazem rządzących. pewnie będą mówić, że przecież był wiec premiera i zagłuszała. Nie uważam, by jednak posłanka miała zagłuszyć wiec. Nie przypominam sobie reakcji władzy, kiedy Bąkiewicz zagłuszał przemówienie uczestniczki powstania Warszawskiego Wandy Traczyk Stawskiej. Jakoś nie było takiej reakcji.