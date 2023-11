Enea Falubaz Zielona Góra, tak jak wspominaliśmy, kilka dni temu ogłosił skład na przyszłoroczny sezon. Najważniejsze transfery to pozyskanie Jarosława Hampela i Piotra Pawlickiego oraz juniorów: Oskara Hurysza i Krzysztofa Sadurskiego.

Zaskoczeniem może być pozostanie w zespole Michała Curzytka, który skończył wiek juniora. Zdaniem Piotra Protasiewicza, dyrektora sportowego w zielonogórskim zespole, Curzytek będzie miał do odegrania ważną rolę w zespole.

Ja z Michałem rozmawiałem w połowie sezonu, bo mam do niego słabość. Chciałem, aby został, tym bardziej, że mamy Ligę U-4 i drużyna takiego zawodnika potrzebuje. Trudno jest znaleźć dobrych zawodników. Zdaje sobie sprawę, jak będzie wyglądać skład i jak będziemy zaczynać, ale może być takim zawodnikiem, który będzie mógł zastąpić każdego z podstawowego składu.

Protasiewicz jest osobą odpowiedzialną za transfery. Zapytaliśmy zatem dyrektora sportowego Falubazu, czy któryś z nich był najtrudniejszy, jeśli chodzi o negocjacje i dopinanie szczegółów.

Z niektórymi rozmawiałem sam, z niektórymi w szerszym gronie, Są różne składowe, trudno porównać rozmowy z Jarkiem Hampelem do rozmów z juniorami. Tu są jeszcze rodzice, więcej jest tematów z młodym zawodnikiem niż z seniorem. Nie porównywałbym tego, co jest łatwiejsze, Nie były to zawsze proste rozmowy.