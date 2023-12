Przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, Klubu Kibica “Zastal” oraz sportowej spółki akcyjnej “Grono” spotkali się w zielonogórskim magistracie. Cel? Rozmowa o przyszłości zielonogórskiego basketu.

Dziś najważniejszy problem to “załatanie dziury” w budżecie klubu. Według naszych, nieoficjalnych informacji, w interesie klubu jest pozyskanie “finansowej kroplówki” w kwocie ok. 200 tysięcy złotych na pokrycie bieżących zobowiązań. Newralgiczną datą jest 15 grudnia.

Podczas sesji sejmiku województwa lubuskiego (18 grudnia) zostanie zaakceptowana pomoc dla Zastalu w kwocie miliona złotych na wejście do spółki i kolejnego miliona na pokrycie bieżących zobowiązań. To jednak dopiero wstęp do rozpisania całej procedury konkursowej. Po tym, jak pieniądze zostaną uruchomione ze strony samorządu, magistrat rozpocznie swoją procedurę konkursową. Według naszych informacji pieniądze na koncie klubu mają się jednak pojawić dopiero w okolicach 9 stycznia przyszłego roku.

Wiemy także, że nie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, Swój podpis wycofać ma radny Mariusz Rosik. W poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie: przedstawicieli magistratu i samorządu już bez udziału klubu i kibiców.