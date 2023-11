Inteligentny System Transportu jest wdrażany na ulicach Zielonej Góry. Ma usprawnić komunikację. Czy jednak spełnia on swoje zadanie?

O to zapytaliśmy prezydenta Janusza Kubickiego. Włodarz miasta zarówno na naszej antenie, jak i w swoich mediach społecznościowych wyrażał wątpliwości dotyczące dotychczasowego działania ITS-u.

On musi zacząć działać w całości. Niestety jednego z jego elementów nie da się ocenić. To będzie na bieżąco analizowane, a ma doprowadzić do tego, by zielona fala pozwoliła przejechać przez całość al. Konstytucji i Wojska Polskiego. Mam taką nadzieję, bo pewnych rozwiązań nie do końca jestem w stanie zaakceptować. Czeka na całość, by to podsumować.