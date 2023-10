Teoretycznie nie muszą wygrywać. Wystarczy, że zdobędą 40 punktów. Mowa o żużlowcach Enei Falubazu Zielona Góra, którzy dziś prawdopodobnie zapewnią sobie awans do PGE Ekstraligi.

Nasza ekipa rywalizuje w finale I ligi z ROW-em Rybnik, ale jest w komfortowej sytuacji po wygranej na Śląsku przed tygodniem 50:40. Falubaz jest zdecydowanym faworytem, nie przegrał w tym sezonie ani razu. Jeśli nie wydarzy się jakichś kataklizm, prawdopodobnie ponad 13 tysięcy kibiców będzie świętowało przy W69 awans do elity po dwuletniej przerwie. Optymistyczne nastroje studzi dyrektor sportowy Falubazu Piotr Protasiewicz.

To nie czas na świętowanie, bo mamy do odjechania piętnaście trudnych wyścigów. Mamy zapas, ale to dziesięć punktów, a nie trzydzieści. Musi być skupienie, koncentracja i pokora. Wierzę w to, że tak zawodnicy przystąpią do meczu, bo to są zawodowcy. Ja będę spokojny w niedzielę o godzinie 19.30. Mamy mecz zagrożony, ale uważam, że zawodnicy sobie poradzą. Tor jest stabilny, myślę, że deszcz nie powinien przeszkodzić.