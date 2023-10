Czekali na to dwa lata! Enea Falubaz wraca do grona najlepszych. W rewanżowym finale 1. ligi żużlowej zielonogórzanie pokonali ROW Rybnik 58:32. Awans został wywalczony w wielkim stylu. Falubaz wygrał w tym sezonie wszystkie mecze.

Formalnie awans do PGE Ekstraligi stał się faktem po jedenastym biegu. Właśnie wtedy zielonogórzanie przekroczyli barierę 40 punktów, bo tyle potrzebowali, by być pewnym elity w przyszłym roku. Stało się to w imponującym stylu, jak jazda zielonogórzan w całym sezonie. Falubaz wygrał ten bieg 5:1, a za plecami Luke’a Beckera pasjonującą walkę o 2 pkt. stoczyli Matej Žagar i Przemysław Pawlicki. Z pojedynku górą wyszedł lider Falubazu, a po chwili na stadionie zapanowała euforia.

Wcześniej gospodarze sukcesywnie powiększali przewagę, a największy opór stawiali ci sami żużlowcy, co w pierwszym meczu w Rybniku, czyli Brady Kurtz i Patryk Wojdyło. Od połowy zawodów dołączył do nich jeszcze Matej Žagar.

Zielonogórzanie mieli jednak zdecydowanie więcej atutów, a ekstraligowy pociąg w postaci specjalnej oprawy zielonogórskich kibiców na pierwszym łuku „wjechał” już na półmetku zawodów. Po siódmym biegu Falubaz prowadził 27:15.

W ósmym wyścigu rybniczanie wygrali po raz pierwszy i jedyny – jak się później okazało – drużynowo. Stało się to za sprawą Mateja Žagara, Słoweniec uciekł ze startu, a na trzecim miejscu przyjechał do mety Patryk Wojdyło. Rybniczan przedzielił Krzysztof Buczkowski.

Po dziesiątym biegu przewaga gospodarzy wynosiła 14 pkt. (37:23). Po dwunastym Falubaz był nie tylko pewny awansu, ale także 20. zwycięstwa w sezonie na pierwszoligowych torach, bo prowadził 46:26. Taki też dystans utrzymał się przed biegami nominowanymi. W wyścigu trzynastym po raz pierwszy i jedyny plecy rywala oglądał Rasmus Jensen. Szybszy od Duńczyka była Kurtz. Buczkowski przyjechał przed Wojdyłą.

W biegach nominowanych zielonogórzanie jeszcze przypieczętowali sukces, wygrywając ostatecznie 58:32.

Falubaz po 779 dniach od ostatniego meczu w elicie wraca do grona najlepszych!