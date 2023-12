Znamy terminarz PGE Ekstraligi 2024. Enea Falubaz sezon zacznie na wyjeździe.

Zielonogórzanie, którzy wracają do grona najlepszych po dwuletniej przerwie premierowe spotkanie w nowym sezonie pojadą w piątek, 12 kwietnia, na Stadionie Olimpijskm we Wrocławiu. Falubaz rozpocznie od meczu z wicemistrzem Polski, Betardem Spartą. Tym samym historia zatoczy koło, bo Falubaz ostatni dotychczasowy mecz w elicie jechał w sierpniu 2021 r. w stolicy Dolnego Śląska.

Na domową premierę kibice poczekają do 21 kwietnia, kiedy to przy W69 zamelduje się GKM Grudziądz.

28 kwietnia zielonogórzanie pojadą wyjazdowe starcie z Fogo Unią Leszno. Na lubuskie derby przyjdzie poczekać do 5 maja. Tego dnia w Zielonej Górze zamelduje się ebut.pl Stal Gorzów. Rewanż na północy województwa odbędzie się 21 lipca.

Runda zasadnicza potrwa do 11 sierpnia, kiedy to na zielonogórskim torze po raz pierwszy po drugiej stronie barykady pojawi się Patryk Dudek, a Falubaz zmierzy się z jego For Nature Solutions Apatorem Toruń.

Mistrz Polski ma być znany 29 września.

Pełny terminarz poniżej:

I kolejka:

piątek, 12 kwietnia

Wrocław – Zielona Góra

Leszno – Częstochowa

niedziela, 13 kwietnia

Gorzów – Toruń

Grudziądz – Lublin

II kolejka:

piątek, 19 kwietnia

Lublin – Gorzów

Toruń – Leszno

niedziela, 21 kwietnia

Zielona Góra – Grudziądz

Częstochowa – Wrocław

III kolejka:

piątek, 26 kwietnia

Lublin – Toruń

Wrocław – Grudziądz

niedziela, 28 kwietnia

Leszno – Zielona Góra

Gorzów – Częstochowa

IV kolejka:

piątek, 3 maja

Grudziądz – Leszno

Toruń – Wrocław

niedziela, 5 maja

Częstochowa – Lublin

Zielona Góra – Gorzów

V kolejka:

piątek, 17 maja

Wrocław – Leszno

Lublin – Zielona Góra

niedziela, 19 maja

Częstochowa – Toruń

Gorzów – Grudziądz

VI kolejka:

piątek, 24 maja

Leszno – Lublin

Zielona Góra – Częstochowa

niedziela, 26 maja

Grudziądz – Toruń

Wrocław – Gorzów

VII kolejka:

piątek, 31 maja

Częstochowa – Grudziądz

Gorzów – Leszno

niedziela, 2 czerwca

Lublin – Wrocław

Toruń – Zielona Góra

VIII kolejka:

piątek, 7 czerwca

Lublin – Grudziądz

Częstochowa – Leszno

niedziela, 9 czerwca

Toruń – Gorzów

Zielona Góra – Wrocław

IX kolejka:

piątek, 21 czerwca

Grudziądz – Zielona Góra

Leszno – Toruń

niedziela, 23 czerwca

Wrocław – Częstochowa

Gorzów – Lublin

X kolejka:

piątek, 5 lipca

Grudziądz – Wrocław

Częstochowa – Gorzów

niedziela, 7 lipca

Toruń – Lublin

Zielona Góra – Leszno

XI kolejka:

piątek, 19 lipca

Lublin – Częstochowa

Wrocław – Toruń

niedziela, 21 lipca

Leszno – Grudziądz

Gorzów – Zielona Góra

XII kolejka:

piątek, 26 lipca

Grudziądz – Gorzów

Zielona Góra – Lublin

niedziela, 28 lipca

Leszno – Wrocław

Toruń – Częstochowa

XIII kolejka:

piątek, 2 sierpnia

Lublin – Leszno

Częstochowa – Zielona Góra

niedziela, 4 sierpnia

Toruń – Grudziądz

Gorzów – Wrocław

XIV kolejka:

piątek, 9 sierpnia

Grudziądz – Częstochowa

Leszno – Gorzów

niedziela, 11 sierpnia

Wrocław – Lublin

Zielona Góra – Toruń