To powrót po niemal dziewięciu latach! Grzegorz Walasek ponownie w Falubazie Zielona Góra! Tym razem w roli członka sztabu szkoleniowego. Wychowanek zielonogórskiego klubu będzie pracował z adeptami. Pracę ze szkółką będzie łączył wciąż z jazdą na żużlu.

Do nowej dla siebie funkcji 47-latek podchodzi z dużą ciekawością.

Zaangażowałem się w pomoc. Sam jestem ciekaw, jak mi to wyjdzie. Od marca zaczniemy pracę na torze, w parkingu. Jak sobie przeanalizowałem mój kalendarz, to nie było tak, żebym w tygodniu nie miał czasu. Myślę, że to jest do pogodzenia. Początek sezonu może być najgorszy.