Grzegorz Walasek, wychowanek zielonogórskiego klubu, a obecnie zawodnik Arged Malesy był gościem poniedziałkowego magazynu W69 na 96FM.

Półfinał play-off i konfrontacja zielonogórsko-ostrowska coraz bliżej. W sobotę mecz w Ostrowie Wlkp., a w następną niedzielę rewanż w Zielonej Górze. Doświadczony żużlowiec nie ma wątpliwości, faworytem jest Falubaz, ale jego drużyna będzie chciała napsuć krwi niepokonanej drużynie zielonogórzan.

Od momentu wykluczenia mojego w Zielonej Górze i wypowiedzi zaczęliśmy wygrywać. Ta siła jest bardziej widoczna. Na co nas stać? Potrzebujemy, żeby liderzy pokonywali liderów przeciwnika, a kropkę nad “i” stawiali juniorzy. Teoretycznie młodzież Ostrów ma lepszą, choć nie do końca przekłada się to na mecze ligowe. Zielona Góra ma dużo lepszych liderów. Faworytem jest Falubaz, my możemy po prostu sprawić niespodziankę. W sporcie to możliwe. Podchodzę do tego meczu, jak do każdego innego, ale z nastawieniem, żeby faworytowi trochę pokrzyżować plany.