Jeśli 30 punktów przewagi jest po pierwszym i w dodatku wyjazdowym meczu, to wielkich emocji nie zakłada się w rewanżu. Enea Falubaz zrobił to, co do niego należało. Zielonogórzanie pokonali na własnym torze Zdunek Wybrzeże Gdańsk 59:31.

Gospodarze zaczęli od dwóch „uderzeń” po 5:1, ale bieg młodzieżowy był powtarzany. Powodem był… błąd kierownika startu, który za pierwszym razem szachownicę pokazał po trzech okrążeniach, jednak zarówno w pierwszym, jak i drugim podejściu górą byli żużlowcy Falubazu.

Nieoczekiwanie plecy całej stawki zobaczył w wyścigu trzecim Krzysztof Buczkowski. Jeden z liderów napędzał się po zewnętrznej, by wyprzedzić Duńczyków Madsa Hansena i Michaela Jepsena Jensena, ale na drugim łuku pierwszego okrążenia popełnił błąd, stracił dystans do reszty i przyjechał na końcu. Gdańszczanie wygrali ten bieg 5:1. Po pierwszej serii było 15:9 dla gospodarzy, bo czwartą odsłonę wygrał Rasmus Jensen, zaś trzeci przyjechał Maksym Borowiak, który próbował gonić Kenyana Rew.

Zielonogórzanie systematycznie powiększali przewagę. Po drugiej serii przewaga wynosiła 12 punktów. Po dziesięciu wyścigach było już 18 „oczek” przewagi. Ozdobą był dziesiąty bieg, w którym Luke Becker przedostał się na drugie miejsce, wyprzedzając na dystansie Madsa Hansena. Od początku stawce przewodził Rohan Tungate.

Przed biegami nominowanymi było 53:25. W wyścigu dwunastym i trzynastym bardzo podobne ataki przeprowadzali zielonogórscy żużlowcy. Najpierw w dwunastym Michał Curzytek kontrował atakiem „w krawężnik” na drugim łuku, po tym jak wcześniej wąskie wejście przeprowadził Michael Jepsen Jensen. Junior Falubazu przyjechał do mety przed Duńczykiem, tak jak bieg później Krzysztof Buczkowski, który w podobny sposób odpowiedział na atak Madsa Hansena.

Hansen prowadził też w biegu czternastym. Duńczyka ścigali zarówno Becker jak i Pawlicki. Krajowy lider upadł na wejściu w drugi łuk. Na szczęście szybko wstał o własnych siłach. Powtórkę wygrał Becker, ratując remis. Wynikiem 3:3 skończyła się też ostatnia gonitwa. Triumfował Rasmus Jensen, zaś ostatni przyjechał do mety Dawid Rempała, który zmienił Rohana Tungate’a.

Rywalem zielonogórzan w półfinale play-off będzie Arged Malesa Ostrów Wlkp. “lucky looser” w rywalizacji ćwierćfinalistów.

Enea Falubaz:

9. Przemysław Pawlicki 8+1 (3,2*,3,-,w)

10. Rasmus Jensen 12 (3,3,-,3,3)

11. Rohan Tungate 11+1 (2*,3,3,3,-)

12. Luke Becker 11+2 (1,2*,2*,3,3)

13. Krzysztof Buczkowski 7+1 (0,2,3,2*)

14. Maksym Borowiak 4+1 (2*,1,1)

15. Michał Curzytek 5+1 (3,0,2*)

16. Dawid Rempała 1 (0,1,0)

Zdunek Wybrzeże:

1. Daniel Kaczmarek 4+1 (1,1,1*,0,1)

2. Michael Jepsen Jensen 9+2 (2*,3,2,1,1*)

3. Seweryn Orgacki 0 (0,0,0,0)

4. Keynan Rew 9 (2,1,2,2,2)

5. Mads Hansen 8 (3,1,1,1,2)

6. Bartosz Tyburski 0 (u,0,0)

7. Miłosz Wysocki 1 (1,0,0)