Kilkanaście milionów złotych – tak określają budżet Enei Falubazu w przyszłym, ekstraligowym sezonie władze zielonogórskiego klubu.

Ważną część stanowi dotacja z miasta. Pierwsza już została przyznana. O szczegółach mówi prezydent Janusz Kubicki.

Kwota to jest 2,5 mln zł. Bezpośrednio przeznaczona na sport zawodowy. Jak klub będzie potrzebował, to rozważymy dalsze możliwości wsparcia. Wspieramy rozwój szkółki również, ale na podpisanie umowy w tym zakresie pewnie spotkamy się jeszcze. Te pieniądze, które klub dziś otrzymał mają pozwolić na dobre przygotowanie do sezonu. Chcieliśmy, żeby te pieniądze w klubie pojawiły się jak najszybciej.

Władze klubu przyznają, że to pieniądze niezbędne do tego, aby klub mógł dobrze przygotować do sezonu, który po dwuletniej przerwie ponownie będzie spędzony w gronie najlepszych. Mówi prezes Wojciech Domagała.

Podpisujemy kolejną umowę. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że dzięki zabiegom pana prezydenta cała procedura została sprawnie przeprowadzona. Wchodząc w Nowy Rok kibice mogą być pewni, że klub jest stabilny.

Jednocześnie trwają prace związane z budową parku maszyn. Na konferencji prasowej poinformowano, że przebiegają zgodnie z planem. Ogłoszony został też ponowny przetarg na plandekę. Pierwszy nie wyłonił wykonawcy. Dodajmy, że to jeden z wymogów ekstraligowych.