Zwycięstwo i porażka – to bilans koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra podczas towarzyskiego turnieju w Niemczech. Nasi koszykarze wzięli udział w imprezie pn. Expert Jacob Cup 2023 w Bayreuth.

W pierwszym spotkaniu Zastal uległ drużynie Basketball Löwen Braunschweig 75:93, a w drugim meczu o trzecią pozycję w turnieju zastalowcy pokonali gospodarzy – BBC Bayreuth 98:99.

Warto dodać, że po raz pierwszy w barwach Zastalu zagrał Geoffrey Groselle. Zdaniem trenera Zastalu Davida Dedka, gry kontrolne były cennym sprawdzianem dla jego podopiecznych.

Dla nas wartościowy turniej. graliśmy przeciwko jednej mocnej drużyny z niemieckiej ekstraklasy i pierwszej ligi. Grali szybką koszykówkę i fizyczną, to było dobre doświadczenie. Musieliśmy odpowiedzieć na ten poziom agresywności i szybkości. Mamy młody zespół, dlatego jest to ważne, by się mierzyć z takimi drużynami. Co do Groselle’a widać, że to gracz z wysokiej półki, odnalazł się w naszej drużynie i systemie, ale musi mieć jeszcze trochę czasu, by dopasować się do wymogów gry w polskiej lidze.