Świetnie zainaugurowali sezon w drugiej lidze rugbyści Watahy. Zielonogórzanie pewnie pokonali ekipę Rugby Ruda Śląska 84:19.

Zielonogórska drużyna rozegrała bardzo dobre zawody. Rywal ze Śląska był wprawdzie osłabiony, ale w niczym nie umniejsza to sukcesu gospodarzy. Podobnego zdania był trener Watahy Paweł Prokopowicz.

Wspomniany przez trenera Krzysztof Polak był klasą dla siebie i – jak przyznawał po meczu – takie występy mogą tylko mobilizować do jeszcze cięższej pracy.

Rywal zrobił co mógł, ale my musieliśmy utrzymać koncentrację i zagrać na miarę własnych możliwości. Trochę jest satysfakcja, bo ja też układam sobie plan treningowy, by wyjść przygotowanym na boisku. Punkty są dodatkowym poziomem motywacji, ale wiadomo sam atak i samo zdobywanie punktów to nie są rugby. To jest złożona gra.