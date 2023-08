W najbliższy weekend rozpoczynają się rozgrywki w klasie B. Jednym z zespołów rywalizujących o punkty na tym szczeblu rozgrywek będzie TS Masterchem Przylep.

Ekipa prowadzona przez trenera Tadeusza Makowskiego nie ukrywa, że celem jest tylko awans do wyższej ligi. Tak mówił trener drużyny z Przylepu, który był gościem programu “Piłkarska Zielona Góra”.

Taki mamy cel, od początku, gdy powstał pomysł, że powracamy do piłka seniorskiej, zakładamy awans. W tamtym roku zaczynamy od zera, we wrześniu nie mieliśmy zespołu, zbieraliśmy piłkarzy. W tym roku jest inaczej mamy zespół, który od lipca trenuje, mamy szeroką kadrę, więc jestem optymistą, powinniśmy sobie poradzić.

Trener Tadeusz Makowski bardzo poważnie podchodzi do pracy ze swoimi podopiecznymi. – Mimo, że to tylko kasa B, trenować chcemy trzy razy w tygodniu – dodał nasz gość.

Ja wyznaję zasadę, że jak coś robić, to robić dobrze. Trenujemy, jak czwarta liga, nie ma różnicy jaka to jest liga. to jest taka sama, ciężka praca.