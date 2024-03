Radosław Sylwestrzak – kapitan trzecioligowych piłkarzy Lechii Zielona Góra – był gościem programu “Piłkarska Zielona Góra”.

A rozmawialiśmy o pierwszych wiosennych występach zielonogórskich piłkarzy, ja również o najbliższym, sobotnim rywalu. Przeciwnikiem Lechii będzie lokalny rywal – Carina Gubin. Jam zagrać, by wygrać? Sylwestrzak twierdzi, że gubinianie to nieobliczalny rywal.

Nie można patrzeć w tabelę. Oni są nieprzewidywalni, będziemy się do tego meczu szykować. Grają bardziej otwarty futbol niż Stilon Gorzów, z którym przegraliśmy. Carina chce grać futbol, grają kombinacyjnie.

Naszego gościa zapytaliśmy również o przyszłość. Lechia coraz głośniej mówi o perspektywie awansu do drugiej ligi. Dziś – zdaniem Sylwestrzaka – priorytetem jest budowa nowego stadionu piłkarskiego.

Cieszę się, że są takie głosy, ale trzeba przejść do realizacji. Zróbmy to, jeśli będziemy mieli zapewnienie, że ten stadion powstanie, to jak najbardziej organizacyjnie będziemy gotowi.