Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra dziś powalczą o pierwsze ligowe zwycięstwo w Orlen Basket Lidze. Rywalem będzie Trefl Sopot.

Obie ekipy nie zaznały jeszcze smaku wygranej przegrywając dwa pierwsze spotkania. Dla Zastalu będzie to pierwsze spotkanie w hali CRS w polskiej lidze. Niestety, z uwagi na zakaz transferowy znów nie zobaczymy Amerykanów: Kamaki Hepy i Dariousa Halla, a to zmniejsza możliwości taktyczne w naszej ekipie. Mimo tego, Zastal jest zmotywowany. U nas jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Paweł Kikowski.

To, że graliśmy dwa mecze w krótkim odstępie, nie pomogło , jeśli rotacja była zawężona. Chłopaki mogliby wnieść coś fajnego do zespołu, ale jest, jak jest. Myślimy o tym, by wygrać to spotkanie, ale wiemy, że Trefl jest groźny. Mają bardzo dobrych zawodników i trenera. Musimy być gotowi na 150 procent.