Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra rozegrają w ramach rozgrywek Orlen Basket Ligi kolejne spotkanie. Tym razem rywalem będzie PGE Spójnia Stargard.

Zastal zagra bez Dariousa Halla i Kamaki Hepy, o zwycięstwo będzie zatem bardzo trudno. Przed spotkaniem w magazynie koszykarskim “Hej index kosz” gościliśmy trenera Zastalu Davida Dedka i pytaliśmy o ocenę i charakterystykę ekipy ze Stargardu.

Na pewno mają bardzo mocnych podkoszowych Gordona i Łapetę. Na trójce jest też doświadczony Gruszecki, który gwarantuje wysoki poziom jakości. Na pozycjach 1 i 2 są Amerykanie plus znany dobrze w Zielonej Górze Sebastian Kowalczyk. Grają bardzo szybko, błyskawicznie przeprowadzają piłkę do ataku i to jest ich zaleta.