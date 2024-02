Jak wyglądać będzie minitor w Zielonej Górze? Przypomnijmy, jego budowa ruszy jeszcze w tym roku. To jedno ze zwycięskich zadań w tegorocznym budżecie obywatelskim.

Projekt “Falubaz junior” oznacza budowę wspomnianego minitoru i wraz z nim utworzenie nowoczesnej szkółki przyszłych mistrzów czarnego sportu. Jakie są szczegóły tej inwestycji? Pytamy wiceprezydenta Zielonej Góry Krzysztofa Kaliszuka.

To będzie realizować nasz Departament Inwestycji, który nadzoruje to przebudowę stadionu. Uzgodniliśmy to z władzami stadionu. 1500 metrów kwadratowych. a więc 30 x 50. Będzie mógł być zlokalizowany na przeciw VIP-owskiej trybuny przy wejściu od wieżyczki.

Kaliszuka zapytaliśmy również o to, czy realizacja tej inwestycji naruszy w jakikolwiek sposób obecny wygląd stadionu.

Na pewno będzie potrzebna niwelacja terenu, usunięcie pewnej ilości drzew. To musi być tuz przy stadionie, by było to wygodne dla klubu tak, by kształcić wychowanków.