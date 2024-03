NovyHotel Falubaz Zielona Góra – pod taką nazwą zielonogórscy żużlowcy powalczą o jak najlepsze wyniki w PGE Ekstralidze w sezonie 2024.

Marka będzie obecna, m.in. na nośnikach reklamowych podczas domowych i wyjazdowych meczów w PGE Ekstralidze, na strojach teamowych i w innych promocyjnych rozwiązaniach, dzięki którym zyska na rozpoznawalności.

– Jesteśmy długoterminowym partnerem, a bardzo ważnym elementem misji naszej firmy jest wspieranie rozwoju zielonogórskiego żużla. Wierzymy, że zielonogórscy żużlowcy odniosą w tegorocznych rozgrywkach sukces na miarę swoich ambicji i potencjału – zaznacza właściciel marki NovyHotel i prezes firmy Stelmet S.A. Stanisław Bieńkowski.

– To partnerstwo to dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie. Cieszymy się, że możemy reprezentować tę nową markę w najlepszej żużlowej lidze świata. Pozyskanie sponsora tytularnego to konsekwencja wieloletniego budowania marki Falubazu. W klubie od lat pracujemy nad tym, by zapewnić naszym partnerom, sponsorom rozpoznawalność i pokazać, jak istotna jest w obecnym świecie kooperacja sportu i biznesu – dodaje prezes ZKŻ SSA Wojciech Domagała.

Źródlo: Falubaz.com