O igrzyskach olimpijskich marzy pięcioboistka Olimpu Zielona Góra Anna Maliszewska.

Na razie jeszcze nasza zawodniczka nie wywalczyła olimpijskiego paszportu, ale wydaje się, że to tylko formalność. Maliszewska jest wysoko w rankingu olimpijskim. A dróg awansu jest kilka.

Drogi są dwie. Ta pierwsza, bardziej wymagająca, to medal mistrzostw świata. Druga, trochę łatwiejsza, to zdobycie kwalifikacji poprzez ranking olimpijski. Zbieramy punkty od roku, a ja mam dobrą pozycję wyjściową, bo dwa dobre starty za mną. Potrzebuję jeszcze trzeciego dobrego występu, im szybciej on się wydarzy, tym lepiej. Najbliższa okazja w Kairze na Pucharze Świata. Później planowane są kolejne starty pucharowe, finał Pucharu Świata i same mistrzostwa świata. Odbędą się one w czerwcu w Chinach i także zaliczane są do rankingu olimpijskiego. Przede mną łącznie sześć imprez, potrzebuję jednego dobrego startu i wierzę, że jest to do zrobienia.