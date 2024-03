Lechia Zielona Góra chce zmazać plamę po nieudanej inauguracji rundy wiosennej w Gorzowie. Przed tygodniem zespół Andrzeja Sawickiego przegrał ze Stilonem 0:2 mimo sporej przewagi i wielu sytuacji strzeleckich.

Gościem programu Piłkarska Zielona Góra był Rafał Figiel. Popularny „Figo”, który wrócił do Lechii po latach gry w wyższych ligach też był bardzo rozczarowany rozstrzygnięciem inauguracyjnego spotkania.

A w sobotę Lechia zagra u siebie. Rywalem będą Karkonosze Jelenia Góra, czyli zespół, który jest w tabeli trzy „oczka” przed zielonogórzanami – na piątym miejscu. Jesienią w Jeleniej Górze Lechia przegrała 1:3. Jak gra przeciwnik?

Jesteśmy już po analizie rywala. Mamy pogląd na temat rywala. Zespół wymagający, podobnie grający w strukturze do Stilonu. Ja uważam, że jednak najważniejsze jest to, co my robimy. My mamy swój styl, który chcemy egzekwować od siebie samych.