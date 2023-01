Ostatnie dwanaście miesięcy okazało się być przełomowe w karierze Wiktora Dyduły. Młody wokalista po zeszłorocznym udziale w The Voice of Poland zabrał się ostro do roboty i w przeciągu roku wydał aż sześć singli, wśród których znalazło się chociażby dobrze już wszystkim znane „Koło Fortuny”. Artysta wypracował sobie solidną pozycję debiutanta, na którego poczynania warto obserwować.