Posłuchajcie „Blue”, piosenki, która ukazała się w trzech wersjach: solo, w duecie z belgijskim muzykiem Berre oraz pochodzącą ze Szwecji LOVĄ

Singiel znalazł się na 20 playlistach New Music Friday Spotify m.in. w Australii, Niderlandach, Niemczech oraz Szwecji.

Najnowszy singiel Sary James doskonale wpisuje się we wszechobecną szarugę i nieco spowolniony rytm zimowego dnia. „Blue” to emocjonalna ballada, w której młodziutka artystka opowiada historię uczucia nie zawsze łatwego, lecz niezwykle wartościowego. W przekazie utworu można odnaleźć własne doświadczenia, niekoniecznie tylko te romantyczne, ale także te towarzyszące przyjaźni i poczuciu przywiązania do drugiej osoby.