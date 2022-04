Jak często strach staje na drodze do spełniania marzeń? Czy może być elementem blokującym szczęście? Taki scenariusz widzimy w teledysku do piosenki “Ucieknijmy”. Wizje pięknych momentów przeplatają się z tymi, które w związku są najtrudniejsze – spory, kłótnie, nieprzegadane problemy. Obawa przed zranieniem okazuje się silniejsza. Ta miłość nigdy się nie wydarzy. To historia, która w prawdziwym życiu spotkała wielu z nas, a celnie została dostrzeżona przez Marissę.