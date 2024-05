16 maja to trzeci czwartek miesiąca, a to oznacza, że w zielonogórskiej siedzibie NFZ będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychoterapeuty. Porady specjalisty będzie można zasięgnąć pomiędzy11, a 13. Warto dodać, że jest to osoba, która na co dzień udziela świadczeń w ośrodku działającym w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze.

Mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w naszym regionie.

Będzie można porozmawiać o niepokojących sytuacjach. Związanych z naszym zdrowiem, czy też bliskich i przyjaciół. Bo czasem widzimy, że ktoś sobie z czymś nie radzi. Specjalista może pomóc, wskazać dalszą drogę.

Co ważne – nie ma konieczności wcześniejszej rezerwacji wizyty.