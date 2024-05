Improwizacja to sposób na życie! Przekonują entuzjaści występów improwizowanych, którzy dziś wieczorem wystąpią w Wegarniku.

Wieczorem rozpocznie się spektakl improwizowany „Słowodaje”. Paliwa twórczego dostarczą artystom widzowie. Mówi Michał Malinowski jeden z artystów, którzy wystąpią w Wegarniku.

Ten scenariusz, który się odbędzie jest niepowtarzalny, ponieważ wszystko się wydarzy tam. Inspiracją będzie to, co w poprzedniej scence, reakcji publiki i my też będziemy na to reagowali i tworzyli przestrzeń tego spektaklu.